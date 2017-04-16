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Советник Трампа: Пришло время для жестких переговоров с РФ

Воскресенье, 16 апреля 2017, 21:04

Время для жестких переговоров с Россией о ее поддержке режима Башара Асада в Сирии и "подрывных" действий в Европе наступил.

Такое мнение высказал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт МакМастер в эфире телеканала ABC News 16 апреля, сообщает Reuters.

По его словам, правительство Асада при поддержке России "увековечило гражданскую войну и создало кризис, который стал более кровавым для Ирака, соседних стран и Европы".

"Таким образом поддержка Россией такого ужасного режима (Асада), который является одной из сторон конфликта, должна быть обсуждена, как и подрывные действия России в Европе. Считаю, пора провести жесткие дискуссии о России", - заявил МакМастер.

Темы: РосcияСША
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