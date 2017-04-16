Радник Трампа: Настав час для жорстких переговорів з РФ

Час для жорстких переговорів з Росією щодо її підтримки режима Башара Асада в Сирії та "підривних" дій у Європі настав.

Таку думку висловив радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер в ефірі телеканалу ABC News 16 квітня, повідомляє Reuters.

За його словами, уряд Асада за підтримки Росії "увічнив громадянську війну і створив кризу, яка стала більш кривавою для Іраку, сусідніх країн та Європи".

"Таким чином підтримка Росією такого жахливого режиму (Асада), який є однією зі сторін конфлікту, має бути обговорена, як і підривні дії Росії в Європі. Вважаю, настав час провести жорсткі дискусії щодо РФ", - заявив МакМастер.