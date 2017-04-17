Пенс про Північну Корею: Ера стратегічного терпіння закінчилась

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Понеділок, 17 квітня 2017, 07:33

Віце-президент США Майк Пенс очікує, що Північна Корея почне відмовлятися від ядерної зброї і балістичних ракет.

Про це він заявив, під час візиту у Південну Корею біля демілітарізованої зони на кордоні з КНДР, повідомляє AP.

Пенс розповів, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Китай використає свої "надзвичайні важелі" для тиску на Північну Корею, щоб та відмовилась від своєї зброї.

За його словами, був "період терпіння" протягом багатьох років, але "ера стратегічного терпіння завершилась". Пенс заявив, що адміністрація Білого дому сподівається, що Північна Корея отримає чіткий сигнал, а США і їх союзники будуть досягати свої цілей за допомогою "мирних засобів або, в кінцевому рахунку, всіма необхідними заходами", щоб захистити Південну Корею і стабілізувати ситуацію в регіоні.

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін спільно працюють над врегулюванням ситуації довкола ядерної програми Північної Кореї.

Китай є найважливішим торговим партнером Північної Кореї, що надає йому важелі впливу на ізольованого сусіда. Раніше в інтерв’ю Wall Street Journal Трамп повідомив, що запропонував президенту Китаю Сі Цзіньпіну поступки у торгівельній угоді між США і Китаєм в обмін на допомогу у вирішенні питання Північної Кореї. За словами Трампа, США стурбовані дефіцитом торгового балансу з Китаєм, але готові змиритися з цим, якщо проблема буде вирішена.

Теми: Північна Корея США Китай ядерна зброя
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