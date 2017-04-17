Пенс о Северной Корее: Эра стратегического терпения закончилась

Вице-президент США Майк Пенс ожидает, что Северная Корея начнет отказываться от ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом он заявил во время визита в Южную Корею в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, сообщает AP.

Пенс рассказал, что президент США Дональд Трамп надеется, что Китай использует свои "чрезвычайные рычаги" для давления на Северную Корею, чтобы та отказалась от своего оружия.

По его словам, был "период терпения" на протяжении многих лет, но "эра стратегического терпения завершилась". Пенс заявил, что администрация Белого дома надеется, что Северная Корея получит четкий сигнал, США и их союзники будут достигать собственных целей с помощью "мирных средств или, в конечном счете, всеми необходимыми мерами", чтобы защитить Южную Корею и стабилизировать ситуацию в регионе .

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин совместно работают над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Китай является важнейшим торговым партнером Северной Кореи, что придает ему рычаги влияния на изолированного соседа. Ранее в интервью Wall Street Journal Трамп сообщил, что предложил президенту Китая Си Цзиньпину уступки в торговой сделке между США и Китаем в обмен на помощь в решении вопроса Северной Кореи. По словам Трампа, США обеспокоены дефицитом торгового баланса с Китаем, но готовы смириться с этим, если проблема будет решена.