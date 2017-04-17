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Китай погодився співпрацювати зі США щодо Північної Кореї

Понеділок, 17 квітня 2017, 00:25

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін спільно працюють над врегулюванням ситуації довкола ядерної програми Північної Кореї.

Про це пише DW.com.

"Чому б я називав Китай валютним маніпулятором, якщо вони працюють з нами над північнокорейською проблемою? Ми побачимо, що трапиться!", - написав Трамп у Twitter.

Ця заява пролунала на тлі чергового, цього разу невдалого, запуску балістичної ракети, який того ж дня провела КНДР.

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер теж заявив 16 квітня про існування консенсусу з Китаєм щодо ядерної програми КНДР.

"Я думаю, зараз є міжнародний консенсус - включно з китайцями та китайським керівництвом, - що ця ситуація просто не може тривати далі", - цитує Макмастера інформагенція AFP.

За словами Макмастера, Трамп дав чітко зрозуміти, що не дозволить Пхеньяну погрожувати США та їхнім союзникам у регіоні. Консенсус за участі Китаю полягає в тому, "що ця проблема досягає критичної точки. І тому для нас настав час вжити всіх заходів, яких ми можемо вжити, за винятком військового варіанту, щоб спробувати вирішити цю проблему мирним шляхом", - уточнив радник президента США.

Китай є найважливішим торговим партнером Північної Кореї, що надає йому важелі впливу на ізольованого сусіда. Раніше в інтерв’ю Wall Street Journal Трамп повідомив, що запропонував президенту Китаю Сі Цзіньпіну поступки у торгівельній угоді між США і Китаєм в обмін на допомогу у вирішенні питання Північної Кореї. За словами Трампа, США стурбовані дефіцитом торгового балансу з Китаєм, але готові змиритися з цим, якщо проблема буде вирішена.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСШАКитайядерна зброя
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