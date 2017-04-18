У справі Артеменка прокуратура викликала на допит дипломата

00
0
Вівторок, 18 квітня 2017, 15:29

Прокуратура викликала на допит дипломата, главу Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука у справі депутата Верховної Ради Андрія Артеменка про план передачі Криму в оренду Росії 19 квітня.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають 18 квітня "Українські новини".

Філіпчук заявив, що дії правоохоронців щодо Міжнародного центру перспективних досліджень, зокрема проведений обшук, є неприпустимими, а також повідомив, що прокуратура викликає його на допит 19 квітня.

"Такі атаки свідчать, боюся, про повернення до того, що не було жодного разу в історії України, а ми згадуємо тільки радянські часи, тобто переслідування за іншу точку зору, оскільки в офіційному виклику, який я маю на завтрашній допит в прокуратуру, так і написано: "за відпрацювання ідей мирного врегулювання конфлікту на Донбасі", – сказав він.

За словами Філіпчука, він протягом 3 років "займався питаннями мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України".

Як відомо, раніше газета The New York Times повідомила, що вже колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.

Сам Артеменко стверджує, що не передавав жодного плану у Білий дім, а був залучений США до перемовин з українського питання.

13 квітня 2017 року прокуратура провела обшук в приміщенні МЦПД в зв'язку з тим, що центр може бути причетний до розробки "плану Артеменка".

Сам Філіпчук заперечує, що причетний до розробки так званого "мирного плану" депутата.

Теми: прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Для боротьби з мафією на Буковину відправили нового прокурора 18 квітня 2017, 10:24
В’ячеслав Чайка помер у реанімації від отриманих поранень 15 квітня 2017, 04:04
Філіпчук заперечує причетність до "плану Артеменка" 14 квітня 2017, 22:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія визнала, що управляє захопленими підприємствами Донбасу
Поліція лякає іноземців шахраями і проституцією перед Євробаченням
Відпустка по всиновленню немовляти з пологового буде в одного з батьків
АП хоче отримати доступ до реєстру відшкодування ПДВ
Усі новини
дослідження

Коли ви були чи будете найщасливішими?

Гігієна сну

Не жайворонок, а сова? Причина може критися в генній мутації