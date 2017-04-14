Філіпчук заперечує причетність до "плану Артеменка"

Керівник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук заперечує, що причетний до розробки так званого "мирного плану" депутата Андрія Артеменка.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, 13 квітня прокуратура провела обшук у приміщенні МЦПД у зв'язку з тим, що центр може бути причетний до розробки "плану Артеменка".

"Вчорашні "маски шоу" в МЦПД – верх цинізму і абсурду, зневага з боку керівництва країни та правоохоронних органів самого поняття верховенства права, закону. Навіть Янукович не дозволяв собі рейди проти аналітичних центрів", - заявив Філіпчук.

На його думку, обшук проводили незаконно, за відсутності адвокатів та із застосуванням фізичної сили.

Філіпчук поскаржився, що правоохоронці зламали дверний замок та забрали його телефон.

"Щодо народного депутата Артеменка, у рамках кримінального провадження щодо якого було влаштовано цей огидний цирк. Щоб припинити брудні і брехливі інсинуації порохоботів та їх ЗМІ дозволю собі розповісти декілька деталей. З Андрієм мене познайомив в один з останніх днів лютого 2014 року у себе в кабінеті Дмитро Ярош, тоді – керівник Правого сектору", - зазначив керівник Філіпчук, додавши, що після того бачився з Аременком лише раз – у другій половині лютого 2017 року, коли всім вже стало відомо про "план Артеменка".

"Я одразу зателефонував і запросив Андрія в гості – все-таки вже три роки я послідовно займаюсь цією темою і мені цікаво, що думають і роблять інші, як і цікаво розповісти, що я думаю з питання мирного врегулювання конфлікту. Абсолютно зрозуміло, що висунуті ГПУ звинувачення – абсурдні",- заявив він.

"Артеменко не брав участі у наших заходах, де ми обговорювали і представляли ці ідеї – але навіть якщо би взяв, то що тут було би кримінального? (…) Насправді, я розумію, що вся ця демонстрація сили – реакція на мій візит в США. Розумію роздратування – з деким на посадах не зустрічаються, а з простим експертом – зустрічаються", - додав Філіпчук.

Раніше газета The New York Times повідомила, що вже колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в аренду Росії на 50 або 100 років.

Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.

Сам Артеменко стверджує, що не передавав жодного плану у Білий дім, а був залучений США до перемовин з українського питання.

Українська правда