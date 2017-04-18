Івано-Франківськ слідом за Львовом частково поновив опалення
Івано-Франківська влада вирішила відновити опалювальний сезон в лікарнях та школах міста через значне зниження температури.
Відповідне розпорядження сьогодні на оперативній нараді міськвиконкому озвучив мер Руслан Марцинків, передають Українські новини.
Він зазначив, що у зв'язку з низькими квітневими температурами в дитсадках, школах і лікарнях міста занадто холодно, і варто розглянути можливість відновити теплопостачання в цих установах.
Директор КП "Теплокомуненерго" Василь Рущак повідомив, що подачу тепла відновили в центральну міську лікарню. Теплоенергетики також готові включити тепло в перинатальному центрі й інших лікувальних установах, якщо буде відповідне звернення.
Садки підключити зараз важко, тому Марцинків дав доручення відновити теплопостачання, "де це можливо".
Як відомо, Львів відновив опалювальний сезон.
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