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Івано-Франківськ слідом за Львовом частково поновив опалення

Вівторок, 18 квітня 2017, 19:08

Івано-Франківська влада вирішила відновити опалювальний сезон в лікарнях та школах міста через значне зниження температури.

Відповідне розпорядження сьогодні на оперативній нараді міськвиконкому озвучив мер Руслан Марцинків, передають Українські новини.

Він зазначив, що у зв'язку з низькими квітневими температурами в дитсадках, школах і лікарнях міста занадто холодно, і варто розглянути можливість відновити теплопостачання в цих установах.

Директор КП "Теплокомуненерго" Василь Рущак повідомив, що подачу тепла відновили в центральну міську лікарню. Теплоенергетики також готові включити тепло в перинатальному центрі й інших лікувальних установах, якщо буде відповідне звернення.

Садки підключити зараз важко, тому Марцинків дав доручення відновити теплопостачання, "де це можливо".

Як відомо, Львів відновив опалювальний сезон.

Теми: ЛьвівІвано-Франківськопалення
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