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Ивано-Франковск вслед за Львовом частично возобновил отопление

Вторник, 18 апреля 2017, 19:08

Ивано-Франковские власти  решили восстановить отопительный сезон в больницах и школах города из-за значительного снижения температуры.

Соответствующее распоряжение сегодня на оперативном совещании горисполкома озвучил мэр Руслан Марцинкив, передают Українські новини.

Он отметил, что в связи с низкими апрельскими температурами в детсадах, школах и больницах города слишком холодно, и стоит рассмотреть возможность восстановить теплоснабжение в этих учреждениях.

Директор КП "Теплокоммунэнерго" Василий Рущак сообщил, что подачу тепла восстановили в центральную городскую больницу. Теплоэнергетики также готовы включить тепло в перинатальном центре и других лечебных учреждениях, если будет соответствующее обращение.

Детские сады подключить сейчас трудно, поэтому Марцинкив дал поручение восстановить теплоснабжение, "где это возможно".

Как известно, Львов возобновил отопительный сезон.

Темы: ЛьвовИвано-Франковскотопление
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