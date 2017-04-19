Трамп вимагає оцінити доцільність зняття санкцій з Ірану

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Середа, 19 квітня 2017, 08:28

Президент США Дональд Трамп доручив раді національної безпеки при Білому домі провести оцінку угоди щодо ядерної програми Ірану.

Про це повідомляє Reuters, передає УНІАН.

"Президент Дональд Трамп доручив раді національної безпеки провести міжвідомчий огляд Спільного всеосяжного плану дій, який повинен оцінити, чи є призупинення пов'язаних з Іраном санкцій у відповідності з умовами СВПД життєво важливою для інтересів національної безпеки США", – йдеться в заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Раніше у ЗМІ просочилися деталі плану Трампа щодо Сирії, який Тіллерсон запропонував президенту Росії Володимиру Путіну.

Теми: Іран США Трамп санкції ядерна зброя
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