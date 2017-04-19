Росія і Україна зобов'язані виконати "Мінські угоди" - Суд ООН

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.

Відповідне рішення оголосив голова суду Ронні Абрахам, передають Українські Новини.

Суд визнав за необхідне нагадати, що Рада безпеки ООН закликала Україну і Росію розробити комплекс заходів по виконанню "мінських домовленостей".

"Сторони повинні зробити все необхідне для виконання цього пакета документів, щоб врегулювати конфлікт в східних регіонах України мирним шляхом", - оголосив рішення суду Абрахам.

Інші заходи щодо України чи Росії для вирішення конфлікту на Донбасі Міжнародний суд ООН відмовився вводити.



Як відомо, суд відмовив Україні у затвердженні тимчасових заходів проти РФ за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму.

Водночас, Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.