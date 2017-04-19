Россию и Украину обязали выполнить "Минские соглашения" - Суд ООН

Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.



Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Украинские Новости.



Суд счел необходимым напомнить, что Совет безопасности ООН призвал Украину и Россию разработать комплекс мер по выполнению "минских договоренностей".



"Стороны должны сделать все необходимое для выполнения этого пакета документов, чтобы урегулировать конфликт в восточных регионах Украины мирным путем", - огласил решение суда Абрахам.



Другие мероприятия по Украине или России для решения конфликта в Донбассе Международный суд ООН отказался вводить.



Как известно, суд отказал Украине в утверждении временных мер против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.



В то же время, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.