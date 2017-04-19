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Россию и Украину обязали выполнить "Минские соглашения" - Суд ООН

Среда, 19 апреля 2017, 17:20

Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.

Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Украинские Новости.

Суд счел необходимым напомнить, что Совет безопасности ООН призвал Украину и Россию разработать комплекс мер по выполнению "минских договоренностей".

"Стороны должны сделать все необходимое для выполнения этого пакета документов, чтобы урегулировать конфликт в восточных регионах Украины мирным путем", - огласил решение суда Абрахам.

Другие мероприятия по Украине или России для решения конфликта в Донбассе Международный суд ООН отказался вводить.

Как известно, суд отказал Украине в утверждении временных мер против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.

В то же время, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Темы: судООНРосcия
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