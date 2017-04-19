Чубаров: Суд ООН заклав основу трибуналу для Путіна

1827 переглядів
0
Середа, 19 квітня 2017, 18:20

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров, впевнений, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Впевнений, що сьогодні закладені перші практичні міри, які обов'язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів", - написав він.

Водночас адвокат, що захищає заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов написав, що "рішення (суду ООН – ред.) не позбавляє Україну права збирати і представляти в міжнародному суді ООН докази до початку розгляду позову по суті".

Як відомо, Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму.

Українська правда

Теми: Путін Росія суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін за рік офіційно заробив менше свого прес-секретаря 14 квітня 2017, 15:27
Путін хоче створити електронну систему для відстеження товарів з України 14 квітня 2017, 14:45
У Держдепі повідомили, про що говорили Тіллерсон і Путін 14 квітня 2017, 02:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росія і Україна зобов'язані виконати "Мінські угоди" - Суд ООН
Суд зняв арешт з частини майна Насірова
Суд ООН зобов'язав РФ відновити Меджліс та припинити дискримінацію
Суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти РФ за конвенцією про терорризм
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Гельсінкі

Смачного!

Ці кулінарні хитрощі допоможуть не пересолити та зробити їжу смачнішою