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Суд ООН зобов'язав РФ відновити Меджліс та припинити дискримінацію

Середа, 19 квітня 2017, 16:41
Суд ООН зобов'язав РФ відновити Меджліс та припинити дискримінацію

Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму. 

Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає Європейська правда.

Суд розглядає порушення в рамках положень Конвенції про запобігання усіх форм расової дискримінації.

Суд зазначив, що порушення статей 2 і 5, на які посилається українська сторона, спрямовані на захист фізичних осіб від проявів дискримінації. Для запровадження тимчасових заходів сторона може позиватися лише тоді, коли є свідчення про акти расової дискримінації.

"Щодо наданих суду свідчень, деякі з них відповідають визначенню дискримінації, наприклад у частині ведення навчання української мовою для етнічних українців. На даний момент суд дійшов висновку, що кримські татари та етнічні українці у Криму залишаються вразливими. У цьому відношенні суд бере до уваги доповідь про ситуацію з правами людини в Україні", - сказав Абрахам.

Серед іншого, суд зобов'язав РФ:

- Утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу;

- Забезпечити поновлення освіти українською.

Також суд наклав на обидві сторони зобов'язання уникати порушень Конвенції про запобігання усіх форм расової дискримінації.

"Суд зазначає, що вимоги або параметри для застосування тимчасових заходів по Конвенції щодо запобігання расової дискримінації є дійсними і таким чином суд приймає рішення, щоб такі заходи були зазначені, і щоб вони були повністю або частково зазначені по тих статтях, про які говорила українська сторона", - додав Абрахам.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНсудРосія
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