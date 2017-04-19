За добу бойовики 8 разів стріляли по ЗСУ
Із початку доби бойовики 8 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.
Про це повідомляє штаб АТО.
Так, на Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців поблизу Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Павлополя – з автоматичних гранатометів.
По оборонцях Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку, позиції поруч населеного пункту Луганське ворог обстрілював з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Українська правда
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