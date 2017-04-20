Батальйонна бойова група НАТО приступає до служби в Естонії

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Четвер, 20 квітня 2017, 01:54

В Естонії в четвер, 20 квітня, відбудеться урочиста церемонія початку бойової служби дислокованих в країні військ НАТО.

Про це повідомили в прес-службі сил оборони Естонії, передає "Інтерфакс-Україна".

До складу батальйону НАТО входить близько 1200 військовослужбовців з країн Альянсу, в тому числі понад 800 з Великобританії і більше 300 з Франції. На озброєнні британського контингенту танки Challenger 2, бойові машини піхоти Warrior, самохідні гаубиці AS90 і бронемашини. У французького контингенту бойова техніка представлена танками Leclerc, бойовими машинами піхоти VBCI і бронемашинами VAB.

Французькі військові прослужать в Естонії вісім місяців, після чого їх змінять данці.

Батальйонна бойова група НАТО буде дислокуватися в військовому містечку в Тапа і взаємодіяти з 1-ою бригадою сил оборони Естонії. Керувати нею буде Сполучене королівство.

Війська прибули в Естонію на підставі рішень Варшавського саміту НАТО 2016 року, згідно з якими батальйонні бойові групи будуть розміщені в Латвії, Литві, Естонії та Польщі.

Теми: НАТО Естонія
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