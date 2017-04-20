Адвокат наполягає, що Янукович не обізнаний про засідання суду

Захист колишнього президента України Віктора Януковича наполягає, що той не був офіційно поінформований про дату і місце розгляду справи проти нього про держзраду в Оболонському районному суді Києва.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав адвокат Віталій Сердюк.

Він повідомив, що планує бути присутнім на засіданні Оболонського райсуду Києва, однак продовжує наполягати, що його підзахисний не поінформований про судове засідання.

За його словами, кожен громадянин України, який перебуває за кордоном, згідно вимог закону, викликається через Мін'юст тієї країни, де він знаходиться.

"Жодних викликів у порядку, передбаченому ст. 135 КПК зроблено не було. Тому Янукович не офіційно вважається офіційно повідомленим про час та місце розгляду справи і суд не зможе розпочати розгляд без належного виклику особи до зали суду", – стверджує захисник.

Те, що ви бачили на сайті судової влади, те, що опубліковано про направлення повістки звичайною поштою, не має жодної юридичної сили і призведе до неможливості розгляду справи по суті", – заявляє адвокат.

Також, за словами Сердюка, захист має багато питань до сторони обвинувачення, що стосуються складу суддів, які мають розглядати справу.

"Суддів ЗМІ назвали ще до того, як навіть справа надійшла в Оболонський суд. Луценко не спростував ці відомості, а фактично своїм постом це підтвердив. Це є важливим і дуже грубим порушенням, яке ми спостерігаємо на початку розгляду цієї справи, і щодо цього буде відповідна реакція захисту", – зазначив адвокат.

За словами Сердюка, захист Януковича ініціюватиме питання про притягнення представників ГПУ на чолі з керівництвом до кримінальної відповідальності за "втручання в автоматизований розподіл даної справи і за втручання в діяльність судової гілки влади".

Він додав, що захист зараз готує відповідне подання.

Щодо участі Януковича в процесі Сердюк зазначив, що адвокати "домагатимуться забезпечення його участі в процесі".

"Він має право брати участь, і він буде брати участь", – сказав захисник.

11 квітня в Оболонському суді повідомили, що визначили склад суду, який розглядатиме справу про державну зраду проти екс-президента Януковича.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу Януковича.

Як відомо, до Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.



У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.