У Росії передислоковують військову техніку поблизу кордону з КНДР – ЗМІ

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 08:17

У Росії відбувається передислокація важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю на тлі побоювань щодо ймовірного збройного загострення між КНДР і США.

Про це повідомляють місцеві засоби інформації на Далекому Сході, зазначає "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленнями, жителі прикордонних районів стали свідками великих військових конвоїв, які пересуваються поїздами і автошляхами.

Веб-сайт DVHab.ru пише, що місцеві жителі побоюються ймовірного радіоактивного зараження в разі застосування ядерної бомби.

Водночас офіційний представник російського міністерства оборони назвав ці пересування техніки частиною "звичайних" військових навчань.

Як відомо, і США, і КНДР попередили про можливість превентивних ударів. Лідери Північної Кореї останнім часом наголошують, що можуть застосувати ядерну зброю.

Теми: Росія КНДР
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