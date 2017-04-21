Через квітневі снігопади в Молдові ввели надзвичайний стан

1841 перегляд
0
П'ятниця, 21 квітня 2017, 10:09

Президент Молдови Ігор Додон підписав указ про введення в країні надзвичайного стану.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

"Другий день у Молдові тривають небувалі снігопади, а Кишинів опинився в зону справжнього стихійного лиха", - пише видання.

"Впали гілки і дерева вже не піддаються підрахунку. Рух в столиці повністю заблоковано, люди йдуть на роботу пішки по колись проїжджій частині. Обірвані тролейбусні дроти і лінії електропередач, деякі райони залишилися без електрики, зв'язку та інтернету. Влада рекомендує людям по можливості залишатися вдома", - пише видання.

 
NewsMaker

Згідно із інформацією видання, кількість дерев, що впали в Кишиневі перевищує 2 тисячі. Громадський транспорт не ходить через обірвані проводи і дерева, що блокують дороги.

 
NewsMaker

Служба цивільного захисту і надзвичайних ситуацій закликала всіх залишатися вдома, вказавши, що найбільшу небезпеку представляють падаючі дерева. В одному із районів Кишинева мертвою знайшли жінку.

 
NewsMaker

Дитячі садки в столиці не працюють через загрозу життя і здоров'я дітей та педагогів.

"На оперативному засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій прийнято рішення про притягнення армії для ліквідації наслідків стихії", - пише видання.

 
NEWSMAKER

Водночас, державна гідрометеослужба оголосила в центрі і на півдні країни дію оранжевого коду метеонебезпеки. Синоптики повідомили, що очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу.

У Міжнародному аеропорту Кишинева затримуються рейси.

  

Теми: Молдова погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Молдовські чиновники відмивали крадені гроші через латвійські банки 17 квітня 2017, 04:04
Україна-Молдова: російська загроза як ліки від ревнощів 13 квітня 2017, 12:43
Придністров'я визнало "державним" російський прапор 13 квітня 2017, 02:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
САП просить для Мартиненка арешт і заставу в 300 мільйонів
Хроніка 21 квітня. День Харківських угод та заборони російського кіно
АТО: 47 обстрілів, 2 бійців ЗСУ загинуло, ще 8 поранено
Через обстріли біля Авдіївки, знеструмлено 5 населених пунктів
Усі новини
Роми

Життя ужгородських ромів: між упередженнями й поступом

Bla Bla Bar

Олексій Тарасов про улюблені київські заклади