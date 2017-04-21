Через квітневі снігопади в Молдові ввели надзвичайний стан

Президент Молдови Ігор Додон підписав указ про введення в країні надзвичайного стану.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

"Другий день у Молдові тривають небувалі снігопади, а Кишинів опинився в зону справжнього стихійного лиха", - пише видання.

"Впали гілки і дерева вже не піддаються підрахунку. Рух в столиці повністю заблоковано, люди йдуть на роботу пішки по колись проїжджій частині. Обірвані тролейбусні дроти і лінії електропередач, деякі райони залишилися без електрики, зв'язку та інтернету. Влада рекомендує людям по можливості залишатися вдома", - пише видання.

Згідно із інформацією видання, кількість дерев, що впали в Кишиневі перевищує 2 тисячі. Громадський транспорт не ходить через обірвані дроти і дерева, що блокують дороги.

Служба цивільного захисту і надзвичайних ситуацій закликала всіх залишатися вдома, вказавши, що найбільшу небезпеку представляють падаючі дерева. В одному із районів Кишинева мертвою знайшли жінку.

Дитячі садки в столиці не працюють через загрозу життю і здоров'ю дітей та педагогів.

"На оперативному засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій прийнято рішення про залучення армії для ліквідації наслідків стихії", - пише видання.



Водночас, державна гідрометеослужба оголосила в центрі і на півдні країни дію помаранчевого коду метеонебезпеки. Синоптики повідомили, що очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу.



У Міжнародному аеропорту Кишинева затримуються рейси.