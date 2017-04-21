Більшість росіян згодні поховати Леніна

Дві третини росіян в цілому згодні з необхідністю поховати тіло Володимира Леніна.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським ВЦИОМом.

Дві третини опитаних (63%) в цілому згодні з необхідністю поховати тіло Леніна: 32% вважають за потрібне здійснити це негайно, а 31% - почекати якийсь час, поки це питання не буде зачіпати тих, для кого Ленін дорий.

Ще третина (31%) пропонує залишити все так, як є зараз.

Проте, як вказується у прес-релізі, керівник практики політичного аналізу і консультування ВЦИОМ Михайло Мамонов заявив, що "російське суспільство не готове до різких рішень з питання перепоховання тіла Леніна, домінуючої точки зору немає, і вона не формується".

Телефонне опитування було проведене 9-10 березня серед 1200 респондентів.

Українська правда