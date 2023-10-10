Росіяни заявили, що ЗСУ атакували пам’ятник Леніну в Новій Каховці

Російські окупанти Нової Каховки заявили, що дрон українських військових атакував пам’ятник Володимиру Леніну, який росіяни встановили у квітні минулого року.

Джерело: ТАСС із посиланням на коментар призначеного Росією "очільника ради депутатів Новокаховського міського округу" Володимира Леонтьєва, Мост

Пряма мова: "Учора (9 жовтня - ред.) було скинуто, а сьогодні "прорекламовано" як особливе досягнення скидання значної кількості вибухових речовин поруч із пам'ятником, який встановлювали ще наші діди, у когось прадіди тут перед виконкомом на площі".

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Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що монумент зазнав незначних пошкоджень, поруч у будівлі адміністрації вибито вікна.

Передісторія:

Пам’ятник встановили окупанти у квіті 2022 року. Про це повідомляли навіть самі російські пропагандисти. До цього, у 2014 році пам’ятник Леніну прибрали за розпорядженням місцевої влади.

10 жовтня 2023 року херсонські ЗМІ повідомили, що його підпалили невідомі.

фото видання Мост за 23 лютого 2014 року