На Донбасі продали Леніна: хтось заплатив більше 700 тисяч
Неділя, 25 вересня 2022, 21:56
У місті Слов'янськ Донецької області за 747 тисяч гривень продали пам'ятник Леніну, який був демонтований сім років тому.
Джерело: голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях у Facebook
Пряма мова: "Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано за 747 тис. 446 грн".
Деталі: Лях уточнив, що кошти від продажу підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.
А от хто і навіщо купив таке "щастя", голова ВЦА не сказав.
Пам’ятник Леніну стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 до 2015 року.
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