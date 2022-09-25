На Донбасі продали Леніна: хтось заплатив більше 700 тисяч

Пам'ятник Леніну під час демонтажу в Слов'янську у 2015 році, фото: www.6264.com.ua

У місті Слов'янськ Донецької області за 747 тисяч гривень продали пам'ятник Леніну, який був демонтований сім років тому.

Джерело: голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях у Facebook

Пряма мова: "Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на КАТП, продано за 747 тис. 446 грн".

Деталі: Лях уточнив, що кошти від продажу підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

А от хто і навіщо купив таке "щастя", голова ВЦА не сказав.

Пам’ятник Леніну стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 до 2015 року.