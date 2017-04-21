У ГПУ завершили розслідування щодо Клименка

246 переглядів
0
П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:48

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури завершила досудове розслідування проти екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ 21 квітня.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

 

Підозрюваному та його захисникам повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 290 КПК України.

 

Як відомо, Клименко очолював Міністерство доходів і зборів України з 24 грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року. Після розстрілів на Майдані у Києві й утечі Віктора Януковича в лютому 2014 року він покинув Україну і, ймовірно, переховується  в Росії.

Клименка підозрюють у тому, що він незаконно компенсував ПДВ фіктивним підприємствам і заволодів держкоштами на суму 3,166 млрд грн, "які були розподілені між учасниками злочинної організації" Януковича.

У червні 2014 року відкрили кримінальне провадження за підозрою Клименка у зловживанні владою та службовим становищем. а 19 січня 2017 року відкрили провадження щодо створення Клименком злочинної організації, привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, щодо фіктивного підприємництва і підробки.

1 березня 2017 року Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Клименка.

3 березня Головна військова прокуратура закликала газету "Вести" опублікувати виклик Клименка на допит, а також опублікувала виклик в "Урядовому кур'єрі".

За даними ГПУ, Клименка оголошено у міжнародний розшук за статтями про створення злочинної організації та розтрату, але захист екс-чиновника заперечує це.

Олена Рощенко, УП

Теми: Клименко Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клименка чекатимуть в ГПУ у п’ятницю 18 квітня 2017, 19:21
Прокуратура кличе на процесуальні дії екс-міністра Клименка 6 березня 2017, 12:58
Прокуратура через газету "Вєсті" кличе Клименка на допит 3 березня 2017, 20:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Корчак: Я хоч сьогодні готова піти зі своєї посади
Невідомий відкрив стрілянину в будівлі ФСБ в Росії – ЗМІ
Суд призначив час і суддю для Мартиненка
Посол України: Схоже, австрійські політики в Ялті виконують контракт з РФ
Усі новини
Музика

10 музичних фестивалів Європи, які варто відвідати цього літа

Гід фестивалем

Треш, біженці та авангард: 6-й Київський фестиваль короткометражок