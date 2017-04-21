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У ГПУ завершили розслідування щодо Клименка

П'ятниця, 21 квітня 2017, 12:48

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури завершила досудове розслідування проти екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ 21 квітня.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

 

Підозрюваному та його захисникам повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 290 КПК України.

 

Як відомо, Клименко очолював Міністерство доходів і зборів України з 24 грудня 2012 року до 27 лютого 2014 року. Після розстрілів на Майдані у Києві й утечі Віктора Януковича в лютому 2014 року він покинув Україну і, ймовірно, переховується  в Росії.

Клименка підозрюють у тому, що він незаконно компенсував ПДВ фіктивним підприємствам і заволодів держкоштами на суму 3,166 млрд грн, "які були розподілені між учасниками злочинної організації" Януковича.

У червні 2014 року відкрили кримінальне провадження за підозрою Клименка у зловживанні владою та службовим становищем. а 19 січня 2017 року відкрили провадження щодо створення Клименком злочинної організації, привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, щодо фіктивного підприємництва і підробки.

1 березня 2017 року Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Клименка.

3 березня Головна військова прокуратура закликала газету "Вести" опублікувати виклик Клименка на допит, а також опублікувала виклик в "Урядовому кур'єрі".

За даними ГПУ, Клименка оголошено у міжнародний розшук за статтями про створення злочинної організації та розтрату, але захист екс-чиновника заперечує це.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КлименкоГенпрокуратура
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