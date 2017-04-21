"Нафтогаз" заперечує зв'язок між затриманням Переломи і його роботою в НАК

"Нафтогаз України" стверджує, що ніякого зв'язку між затриманням першого заступника голови правління компанії Сергія Переломи і його роботою в НАК немає.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"Провадження, у рамках якого вчора відбулося затримання першого заступника голови правління Сергія Переломи, не пов'язане з його роботою в "Нафтогазі", - кажуть у прес-службі.

Компанія пообіцяла співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, 20 квітня детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

Перелома підозрюється в тому, що, будучи головою наглядової ради ОПЗ, був причетний до розкрадання коштів підприємства при покупці заводом природного газу у ТОВ "Енергоальянс".

У тій же справі раніше затримали екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Українська правда