Холодницький розповів, за що "взяли" Мартиненка

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".

Про це він написав на Facebook.

За його словами, досудове розслідування встановило, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація у складі службових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", службових осіб "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а також групи осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненко, вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК" в розмірі 17,28 млн. дол. США.

Розтрата відбулася внаслідок неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.

"У подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії STEUERMANN із використанням офшорних компаній "WARGRAVE TRADING LLP" та "DALLAS FUEL SA" керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь", - пояснив Холодницький.

Вручення повідомлення про підозру у четвер ввечері здійснюють детективи НАБУ.

Водночас адвокат екс-нардепа Петро Бойко, зазначив, що Мартиненка затримали на термін до 72 годин до вирішення судом питання про обрання запобіжного заходу.

"Ми не розуміємо, в чому підозрюють Миколу Мартиненка. Зрозуміло лише, що йдеться не про справу, пов’язану з "Енергоатомом". Це тим більше дивно, бо навіть по "Енергоатому" немає жодних доказів правопорушень. Затримання детективи НАБУ мотивували тим, ніби Мартиненко міг би втекти з України", - зазначив Бойко.

"Це повний абсурд, бо в 2015 р. він добровільно відмовився від депутатської недоторканності – це дієвий доказ того, що він не збирався нікуди ховатися", - додав він.

За словами Бойка, абсурдною також є інформація деяких представників НАБУ, що нібито екс-депутат уникав отримання повідомлення про підозру.

"Детективи НАБУ тільки ввечері змогли показати підозру, підписану прокурором САП. Після чого Микола Мартиненко законослухняно відбув до НАБУ для вчинення відповідних процесуальних дій", - вказав він.

"Захист доведе в суді повну безпідставність будь-яких підозр щодо Миколи Мартиненка. Більше того, ми домагатимемось притягнення до кримінальної відповідальності фальсифікаторів з НАБУ та з Солом’янського райсуду на зразок одіозного судді Бобровника. Ми прогнозували і прогнозуємо, що питання про обрання запобіжного заходу "випадково" потрапить до згаданого Бобровника, проти якого НАБУ порушила справу і який слухняно виконує всі вказівки НАБУ", - наголосив адвокат.

Раніше "Народний фронт" висунув вимогу Вищій раді правосуддя негайного відсторонити суддю Солом’янського райсуду Києва Бобровника.

Українська правда