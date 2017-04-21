СБУ затримала ключового фігуранта справи Курченка

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 14:58

Співробітники СБУ затримали на Сумщині одного з ключових фігурантів справи про розкрадання грошей Нацбанку під керівництвом Сергія Курченка.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За його даними, затриманий зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство, за допомогою якого через низку оборудок протягом 2012-2013 років угруповання на чолі з олігархом-втікачем заволоділо майже 800 мільйонами гривень Нацбанку.

Оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, де його і затримали.

Зловмиснику повідомили про підозру та доправили до Києва для обрання судом міри запобіжного заходу.

 

Як повідомлялося, оголошений у розшук Сергій Курченко живе в Москві у великому будинку за $ 35 млн, полює на Камчатці, куди літає приватними літаками, влаштував дружину в театр Олега Табакова і не платить зарплату підлеглим.

Нагадаємо, що Сергій Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5  ст. 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Українська правда

Теми: СБУ Курченко кримінал
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