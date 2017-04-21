Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала ключового фігуранта справи Курченка

П'ятниця, 21 квітня 2017, 14:58

Співробітники СБУ затримали на Сумщині одного з ключових фігурантів справи про розкрадання грошей Нацбанку під керівництвом Сергія Курченка.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За його даними, затриманий зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство, за допомогою якого через низку оборудок протягом 2012-2013 років угруповання на чолі з олігархом-втікачем заволоділо майже 800 мільйонами гривень Нацбанку.

Оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, де його і затримали.

Зловмиснику повідомили про підозру та доправили до Києва для обрання судом міри запобіжного заходу.

 

Як повідомлялося, оголошений у розшук Сергій Курченко живе в Москві у великому будинку за $ 35 млн, полює на Камчатці, куди літає приватними літаками, влаштував дружину в театр Олега Табакова і не платить зарплату підлеглим.

Нагадаємо, що Сергій Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5  ст. 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Українська правда

Теми: СБУКурченкокримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
СБУ
Малюк: Руйнування Кримського мосту в 2022 році – реалізація СБУ
"Румунія-тріп": росіянка влаштувала "бізнес" переправляння українських призовників за кордон
Затримали блогера, який називав ЗСУ злочинцями і перешкоджав врученню повісток
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: