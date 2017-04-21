СБУ задержала ключевого фигуранта дела Курченко

Сотрудники СБУ задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка под руководством Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, задержанный злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие, с помощью которого путем ряда финансовых махинаций в течение 2012-2013 годов группировка во главе с олигархом-беглецом завладела почти 800 миллионами гривен Нацбанка.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, где его и задержали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и доставили в Киев для избрания судом меры пресечения.

Как сообщалось, объявленный в розыск Сергей Курченко живет в Москве в большом доме за $35 млн, охотится на Камчатке, куда летает на частных самолетах, устроил жену в театр Олега Табакова и не платит зарплату подчиненным.

Напомним, что Сергей Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Украинская правда