Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала ключевого фигуранта дела Курченко

Пятница, 21 апреля 2017, 14:58

Сотрудники СБУ задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка под руководством Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, задержанный злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие, с помощью которого путем ряда финансовых махинаций в течение 2012-2013 годов группировка во главе с олигархом-беглецом завладела почти 800 миллионами гривен Нацбанка.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, где его и задержали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении и доставили в Киев для избрания судом меры пресечения.

 

Как сообщалось, объявленный в розыск Сергей Курченко живет в Москве в большом доме за $35 млн, охотится на Камчатке, куда летает на частных самолетах, устроил жену в театр Олега Табакова и не платит зарплату подчиненным.

Напомним, что Сергей Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Украинская правда

Темы: СБУКурченкокриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: