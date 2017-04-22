ЗМІ: Розвідка зробила нові висновки про втручання РФ у вибори в США

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Субота, 22 квітня 2017, 07:38

Росія намагалася вплинути на вибори в США не тільки шляхом злому електронної пошти та пропаганди, а й спробами проникнути в кампанію Дональда Трампа через його радників.

Про це пише CNN з посиланням на американські офіційні особи.

Відзначається, що такий висновок був зроблений на основі розвідданих, зібраних ФБР влітку минулого року. Зокрема, Росія намагалася проникнути в передвиборну кампанію через Картера Пейджа, який у той час був радником Трампа.

При цьому, за словами американських чиновників, вони не знають, чи розумів Пейдж, що росіяни використовують його.

Сам Пейдж заперечує інформацію про те, що він коли-небудь збирав дані для росіян.

Однак розвідка припускає, що Росія спробувала проникнути у внутрішню роботу кампанії Трампа, використовуючи канали зворотного зв'язку для спілкування з людьми з оточення Трампа, заявляють чиновники.

За словами співрозмовників, Пейдж один з декількох радників Трампа, який, за даними американської та європейської розвідки, контактував з російськими офіційними особами та іншими росіянами під час передвиборної кампанії США.

Обсяг та частота цих контактів і викликали інтерес розвідувальних агентств США.

Як раніше повідомлялося, промова Пейджа, яка розкритикувала політику США щодо Росії в липні 2016 року в московському університеті, привернула увагу ФБР і викликала побоювання, що він був скомпрометований російською розвідкою.

Теми: США Росія
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