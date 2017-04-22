Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Разведка сделала новые выводы о вмешательстве РФ в выборы в США

Суббота, 22 апреля 2017, 07:38

Россия пыталась повлиять на выборы в США не только путем взлома электронной почты и пропаганды, но и попытками проникнуть в кампанию Дональда Трампа через его советников.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американские официальные лица.

Отмечается, что такой вывод был сделан на основе разведданных, собранных ФБР летом прошлого года. В частности, Россия пыталась проникнуть в предвыборную кампанию через Картера Пейджа, который в то время был советником Трампа.

При этом, по словам американских чиновников, они не знают, понимал ли Пейдж, что россияне используют его.

Сам Пейдж оспаривает информацию о том, что он когда-либо собирал данные для россиян.

Однако разведка предполагает, что Россия попыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратной связи для общения с людьми из окружения Трампа, заявляют чиновники.

По словам собеседников, Пейдж один из нескольких советников Трампа, который, по данным американской и европейской разведки, контактировал с российскими официальным лицами и другими россиянами во время предвыборной кампании США.

Объем и частота этих контактов и вызывали интерес разведывательных агентств США.

Как ранее сообщалось, речь Пейджа, критикующая политику США в отношении России в июле 2016 года в московском университете, привлекла внимание ФБР и вызвала опасения, что он был скомпрометирован российской разведкой.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: