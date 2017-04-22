СМИ: Разведка сделала новые выводы о вмешательстве РФ в выборы в США

Россия пыталась повлиять на выборы в США не только путем взлома электронной почты и пропаганды, но и попытками проникнуть в кампанию Дональда Трампа через его советников.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американские официальные лица.

Отмечается, что такой вывод был сделан на основе разведданных, собранных ФБР летом прошлого года. В частности, Россия пыталась проникнуть в предвыборную кампанию через Картера Пейджа, который в то время был советником Трампа.

При этом, по словам американских чиновников, они не знают, понимал ли Пейдж, что россияне используют его.

Сам Пейдж оспаривает информацию о том, что он когда-либо собирал данные для россиян.

Однако разведка предполагает, что Россия попыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратной связи для общения с людьми из окружения Трампа, заявляют чиновники.

По словам собеседников, Пейдж один из нескольких советников Трампа, который, по данным американской и европейской разведки, контактировал с российскими официальным лицами и другими россиянами во время предвыборной кампании США.

Объем и частота этих контактов и вызывали интерес разведывательных агентств США.

Как ранее сообщалось, речь Пейджа, критикующая политику США в отношении России в июле 2016 года в московском университете, привлекла внимание ФБР и вызвала опасения, что он был скомпрометирован российской разведкой.