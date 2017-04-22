Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Розвідка зробила нові висновки про втручання РФ у вибори в США

Субота, 22 квітня 2017, 07:38

Росія намагалася вплинути на вибори в США не тільки шляхом злому електронної пошти та пропаганди, а й спробами проникнути в кампанію Дональда Трампа через його радників.

Про це пише CNN з посиланням на американські офіційні особи.

Відзначається, що такий висновок був зроблений на основі розвідданих, зібраних ФБР влітку минулого року. Зокрема, Росія намагалася проникнути в передвиборну кампанію через Картера Пейджа, який у той час був радником Трампа.

При цьому, за словами американських чиновників, вони не знають, чи розумів Пейдж, що росіяни використовують його.

Сам Пейдж заперечує інформацію про те, що він коли-небудь збирав дані для росіян.

Однак розвідка припускає, що Росія спробувала проникнути у внутрішню роботу кампанії Трампа, використовуючи канали зворотного зв'язку для спілкування з людьми з оточення Трампа, заявляють чиновники.

За словами співрозмовників, Пейдж один з декількох радників Трампа, який, за даними американської та європейської розвідки, контактував з російськими офіційними особами та іншими росіянами під час передвиборної кампанії США.

Обсяг та частота цих контактів і викликали інтерес розвідувальних агентств США.

Як раніше повідомлялося, промова Пейджа, яка розкритикувала політику США щодо Росії в липні 2016 року в московському університеті, привернула увагу ФБР і викликала побоювання, що він був скомпрометований російською розвідкою.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: