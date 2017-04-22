Клімкін: рішення Суду ООН наблизило притягнення Кремля до відповідальності

Рішення Міжнародного Суду ООН у справі "Україна проти Росії" однозначно наблизило момент притягнення Кремля до відповідальності за його протиправні дії міжнародного масштабу.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментар якого розповсюдила прес-служба МЗС.

Там зазначається, що рішення Суду стало "також справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені і похитнуло довіру до неї як постійного члена Ради Безпеки ООН".

Глава МЗС підкреслив, що Київ буде відстоювати застосування в справі терміну "тероризм" навіть якщо для цього доведеться знаходити значно більш переконливі докази для захисту своєї позиції.

За словами Клімкіна, Київ задоволений тим, що Міжнародний суд ООН підтримав позов проти Росії в частині порушення прав людини.

"Ми також вітаємо чітке розпорядження про те, що Росія повинна відмовитися від політики расової дискримінації, зокрема щодо етнічних кримських татар та українців", - наголошується в коментарі.

При цьому міністр нагадав, що запит України про застосування тимчасових заходів по Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму не був підтриманий.

"Ми поважаємо це рішення і розуміємо, що вимоги до рівня доказової бази в цій справі є високими. Визнаємо, що представлені докази для підтвердження свідомого наміру Росії здійснювати вбивства цивільних осіб виявилися для суду недостатніми. У той же час важливо, що власне надання Росією підтримки бойовикам не ставиться під сумнів", - пояснив він.

"На моє особисте переконання, той, хто незаконно направляє регулярні війська, зброю і найманців, повністю усвідомлює, що все це може бути використано проти цивільних осіб у терористичних актах", - підкреслив Клімкін.

Міністр пообіцяв подвоїти зусилля для того, щоб зібрати докази, необхідні для винесення рішення. "У визначений термін вони будуть представлені Міжнародному суду", - запевнив він.

Глава МЗС підкреслив, що судове рішення тільки посилило рішучість України домогтися притягнення Росії до відповідальності за її злочини світового масштабу, вчинені за останні три роки на суверенній території України.

"В історії Суду вперше розглядається справа щодо терористичної діяльності, що фінансується державою. Ми задоволені тим, що первинна юрисдикція Міжнародного суду ООН в цій сфері була підтверджена. Переконаний, що рішення суду по цій справі збереже життя багатьом цивільним особам не тільки в Україні сьогодні, але в усьому світі протягом наступних десятиліть", - резюмував Клімкін.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН (Гаага) в рамках позову України проти РФ 19 квітня 2017 року озвучив рішення, згідно з яким РФ в Криму зобов'язана забезпечити дотримання прав кримських татар, дозволити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити доступність освіти українською мовою.

Суд також очікує від РФ та України виконання Мінських домовленостей.

У той же час, Суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти РФ по конвенції про заборону фінансування тероризму.

Інтерфакс-Україна

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