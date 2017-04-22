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Климкин: решение Суда ООН приблизило привлечение Кремля к ответственности

Суббота, 22 апреля 2017, 11:36
Климкин: решение Суда ООН приблизило привлечение Кремля к ответственности

Решение Международного Суда ООН по делу "Украина против России" однозначно приблизило момент привлечения Кремля к ответственности за его противоправные действия международного масштаба.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментарий которого распространила пресс-служба МИД.

Там отмечается, что решение Суда стало "также настоящим ударом для позиций России на мировой арене и поколебало доверие к ней как постоянному члену Совета Безопасности ООН".

Глава МИД подчеркнул, что Киев будет отстаивать применение в деле термина "терроризм" даже если для этого придется находить значительно более убедительные доказательства для защиты своей позиции.

По словам Климкина, Киев удовлетворен тем, что Международный суд ООН поддержал иск против России в части нарушения прав человека.

"Мы также приветствуем четкое предписание о том, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности в отношении этнических крымских татар и украинцев", - отмечается в комментарии.

При этом министр напомнил, что запрос Украины о применении временных мер по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не был поддержан.

"Мы уважаем это решение и понимаем, что требования к уровню доказательной базы в этом деле являются высокими. Признаем, что представленные доказательства для подтверждения сознательного намерения России осуществлять убийства гражданских лиц оказались для суда недостаточными. В то же время важно, что собственно предоставление Россией поддержки боевикам не ставится под сомнение", - пояснил он.

"По моему личному убеждению, тот, кто незаконно направляет регулярные войска, оружие и наемников, полностью осознает, что все это может быть использовано против гражданских лиц в террористических актах", - подчеркнул Климкин.

Министр пообещал удвоить усилия для того, чтобы собрать доказательства, необходимые для вынесения решения. "В положенный срок они будут представлены Международному суду", - заверил он.

Глава МИД подчеркнул, что судебное решение только усилило решимость Украины добиться привлечения России к ответственности за ее преступления мирового масштаба, совершенные за последние три года на суверенной территории Украины.

"В истории Суда впервые рассматривается дело в отношении террористической деятельности, финансируемой государством. Мы довольны тем, что первичная юрисдикция Международного суда ООН в этой сфере была подтверждена. Убежден, что решение суда по этому делу сохранит жизнь многим гражданским лицам не только в Украине сегодня, но во всем мире в течение следующих десятилетий", - резюмировал Климкин.

Как сообщалось, Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ 19 апреля 2017 года озвучил решение, согласно которому РФ в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.

В то же время, Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.

Интерфакс-Украина

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Темы: КлимкинсудООНРосcия
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