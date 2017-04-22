Холодницький: Маємо 2 місяці, щоб направити до суду докази у "справі Мартиненка"

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Субота, 22 квітня 2017, 17:28

Після рішення Солом'янського суду щодо обрання запобіжного заходу для екс-нардепа від НФ Миколи Мартиненка на завершення досудового розслідування є 2 місяці, під час яких прокуратура має зібрати та передати до суду усі докази у справі. 

Про це у коментарі журналістам в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив глава САП Назар Холодницький.

"Я, як прокурор, процесуальний керівник у справі, вирішили, що для визначення запобіжного заходу даних достатньо, чи буде цих даних достатньо для оголошення обвинувального акту та направлення справи до суду - покаже слідство. Зараз - лише перша стадія щодо особи (Мартиненка)", - зазначив Холодницький. 

"Маємо зробити все, щоб прокуратура, НАБУ зібрали докази і направили їх до суду, або не направили, якщо цих доказів немає", - додав він.

"Тоді це буде називатися законний справедливий процес... Інакше можна багато кричати про політику і шукати її там, де її немає", - зазначив Холодницький. 

У свою чергу адвокат Мартиненка Петро Бойко заявив у коментарі журналістам, що кримінальне провадження щодо екс-нардепа "не буде завершено і передано до суду найближчим часом".

"Все це не буде швидко передано в суд, тому що справа у дуже "сирому" стані. Кримінальне провадження ведеться півтора року, але я здивований... Наприклад, ми чекали до ранку документи, - вони просто не були роздруковані", -  заявив він. 

Адвокат додав, що підозра, яку оголошено його підзахисному, "необґрунтована і не побудована на фактичних обставинах".

"Підозра і затримання готувалися поспіхом, без законних підстав", - заявляє адвокат. 

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.  

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів, а також колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

Українська правда 

Теми: Мартиненко суд Холодницький
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