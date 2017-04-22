Cуд відпустив Мартиненка на поруки

Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Таке рішення у суботу ухвалив суддя Олексій Бобровник.

"Відмовити в задоволенні клопотання, застосувати до Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів та міністрів", - зазначив він.

Мартиненко в суді всі Фото Романа Кравця

Також суддя зобов'язав Мартиненка повідомляти суд про зміну місця проживання, з'являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які фігурують в матеріалах підозри та здати всі документи для виїзду за кордон.

Разом з тим, Мартиненко подякував усім, хто взяв його на поруки.

Серед 21 поручителя - міністри Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера, а також нардепи - Леонід Ємець, Георгій Логвинський, Андрій Тетерук, Микола Княжицький, Максим Поляков, Віктор Єленський, Олена Ледовських, Олена Масоріна, Павло Пинзеник, Геннадій Кривошея, Віталій Сташук, Хвіча Мепарішвілі, Віктор Кривенко, Віталій Корчик, Олена Бойко, Вадим Підберезняк, Федір Бендюженко.

Суд звільнив Мартиненка на поруки нардепів від НФ та міністрів

"Я готовий іти в суд по всіх фактах, що назвали прокурори і відстоювати свою правоту", - заявив він.

Мартиненко також додав, що був "готовий до будь-якого рішення і поїхати не в ІТТ, а на Лук'янівку".

"Нічого б страшного не трапилося... Але я задоволений, що вперше з тих справ, про які багато говорили ми досягли такої перемоги. ... Думаю, це буде дуже корисно, у т.ч. і нашим силовим структурам, які повинні займатися дійсно боротьбою з корупцією, а не політичними питаннями", - заявив Мартиненко.

Говорячи про своє затримання детективами НАБУ, Мартиненко зазначив, що у цій справі "я був переконаний, що це (затримання) раніше чи пізніше але відбудеться".

Він додав, що у грудні 2015 року йому "шили" не одну справу, а справу №5, 9, 13 і 10".

"П'яту і 13-ту мені вже не шиють, 10-ту зараз ви чули (звільнений на поруки), залишилася справа №9 - по "Енергоатому", - додав Мартиненко.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

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Роман Кравець, УП