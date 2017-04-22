Обстріл Мар'їнки: на власному городі поранено місцевого мешканця
У Мар'їнці внаслідок обстрілу бойовиків поранено 37-річного місцевого мешканця.
Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, у суботу о 15.00 годині одиночними снарядами бойовики обстрілювали околиці міста.
Перебуваючи на власному городі по вулиці Шевченка 219, місцевий мешканець отримав осколкове поранення ноги. Зараз постраждалий перебуває в лікарні м. Курахове.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
"Наразі в Мар’їнці спокійно. Правоохоронці патрулюють територію та допомагають громадянам, які звертаються до них", - додали в поліції.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.