Обстріл Мар'їнки: на власному городі поранено місцевого мешканця

У Мар'їнці внаслідок обстрілу бойовиків поранено 37-річного місцевого мешканця.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, у суботу о 15.00 годині одиночними снарядами бойовики обстрілювали околиці міста.

Перебуваючи на власному городі по вулиці Шевченка 219, місцевий мешканець отримав осколкове поранення ноги. Зараз постраждалий перебуває в лікарні м. Курахове.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

"Наразі в Мар’їнці спокійно. Правоохоронці патрулюють територію та допомагають громадянам, які звертаються до них", - додали в поліції.

Українська правда