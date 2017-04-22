Обстрел Марьинки: на собственном огороде ранен местный житель

В Марьинке результате обстрела боевиков ранен 37-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в субботу в 15.00 одиночными снарядами боевики обстреливали окраины города.

Находясь на собственном огороде по улице Шевченко 219, местный житель получил осколочное ранение ноги. Сейчас пострадавший находится в больнице г. Курахово.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас в Марьинке спокойно. Правоохранители патрулируют территорию и помогают гражданам, обращающимся к ним", - добавили в полиции.

Украинская правда