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Обстрел Марьинки: на собственном огороде ранен местный житель

Суббота, 22 апреля 2017, 20:03

В Марьинке результате обстрела боевиков ранен 37-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в субботу в 15.00 одиночными снарядами боевики обстреливали окраины города.

Находясь на собственном огороде по улице Шевченко 219, местный житель получил осколочное ранение ноги. Сейчас пострадавший находится в больнице г. Курахово.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас в Марьинке спокойно. Правоохранители патрулируют территорию и помогают гражданам, обращающимся к ним", - добавили в полиции.

Украинская правда

Темы: Донецкая область
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