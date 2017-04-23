В ОРЛО підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблий

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Неділя, 23 квітня 2017, 13:23

У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляє Українська сторона СЦКК, автомобіль підірвався близько 11 години, під час здійснення патрулювання в районі населеного пункту Пришиб, ймовірно на міні.

За попередніми даними, серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені.

"Українська сторона висловлює співчуття рідним та близьким потерпілих, а також заявляє, що у зазначений час, за даними чергових змін, режим припинення вогню дотримувався як з української сторони, так із боку НЗФ ОРЛО", - йдеться в заяві.

Разом з тим, в СММ ОБСЄ підтвердили, що автомобіль місії потрапив у "серйозний безпековий інцидент" на Луганщині та пообіцяли повідомити подробиці пізніше. 

Водночас чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у Twitter повідомив, що в результаті вибуху один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

"Сердечні співчуття родині загиблого та команді СММ. Смерть колеги є шоком для всього ОБСЄ. Сподіваюся, що поранений спостерігач скоро відновиться", - написав також Курц.

Він підкреслив, що необхідно провести ретельне розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Луганська область
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