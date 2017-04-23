Порошенко поспілкувався з Тіллерсоном про миротворців під егідою ООН на Донбасі

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Неділя, 23 квітня 2017, 21:24

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з дежсекретарем США Рексом Тіллерсоном. 

Про це ввечері 23 квітня повідомив речник глави держави Святослав Цеголко. 

"Президент закликав до збереження єдиного міжнародного фронту у політиці санкцій щодо РФ до повного відновлення територіальної цілісності України", - зазначив він. 

Як повідомляє прес-служба президента України, сторони висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.

"Глава держави запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Загиблий член місії - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини

В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Українська правда 

Теми: Росія США санкції
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