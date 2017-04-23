Порошенко поспілкувався з Тіллерсоном про миротворців під егідою ООН на Донбасі
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з дежсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Про це ввечері 23 квітня повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.
"Президент закликав до збереження єдиного міжнародного фронту у політиці санкцій щодо РФ до повного відновлення територіальної цілісності України", - зазначив він.
Як повідомляє прес-служба президента України, сторони висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.
"Глава держави запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Загиблий член місії - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини.
В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.