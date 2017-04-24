Голова СММ ОБСЄ: Місія залишається

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Понеділок, 24 квітня 2017, 09:45

Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявляє, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ, оприлюдненому в понеділок.

"Незважаючи на цю трагедію, ми маємо намір виконувати наш мандат та сприяти забезпеченню миру для народу України", - зазначив він.

"Я знову звертаюся із закликом до стійкого припинення вогню, виведення зброї, повного розмінування і реальної відданості миру. І я прошу , щоб ті, хто несе відповідальність за розміщення мін, були притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

Він наголосив, що у складі цієї міжнародної неозброєної спостережної місії "віддані професіонали, які важко працюють, імплементуючи мандат заради нормалізації ситуації в Україні вони ризикують своїм життям кожного дня, щоб виконати завдання".

"Сьогодні я виїжджаю на місце, щоб висловити свою підтримку спостерігачам та зрозуміти ситуацію краще", - зазначив він.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ.  Інцидент стався  в районі населеного пункту Пришиб

 
 
Лінія розмежування йде по річці

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
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