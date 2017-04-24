Глава СММ ОБСЕ: Миссия остается

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Понедельник, 24 апреля 2017, 09:45

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявляет, что, несмотря на подрыв машины, миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ, обнародованном в понедельник.

"Несмотря на эту трагедию, мы намерены выполнять наш мандат и способствовать обеспечению мира для народа Украины", - отметил он.

"Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, отведения оружия, полного разминирования и реальной преданности мира. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Апакан отметил, что в составе этой международной невооруженной наблюдательной миссии "преданные профессионалы, которые тяжело работают, имплементируя мандат ради нормализации ситуации в Украине, они рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить задачи".

"Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше", - отметил он.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб

 
 
Линия разграничения идет по реке

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
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