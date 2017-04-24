Тіло загиблого спостерігача передали ОБСЄ, поранені - в лікарні Луганська

Бойовики ОРЛО передали на підконтрольну Києву територію тіло загиблого від вибуху спостерігача ОБСЄ, двоє постраждалих членів місії перебувають в лікарні Луганська.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК Дмитро Струтинський.

"Вчора (23 квітня – ред.) близько 10-ї вечора тіло було завезено на підконтрольну українській владі територію", - сказав він.

За словами Струтинського, це було зроблено за зверненням СММ.

Він розповів також, що двоє постраждалих від вибуху спостерігачів ОБСЄ знаходяться в одній із лікарень Луганська.

За даними "Інтерфакс-Україна", стан їхнього здоров'я оцінюється як "середньої тяжкості".

Агентство також повідомило, що "слідчі органи "ЛНР" зайнялось розслідуванням цієї події.

Як повідомлялося, 23 квітня в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в результаті якого один з членів місії загинув, двоє доставлені в лікарню.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медпрацівник із США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Українська правда