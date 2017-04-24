САП відкрила справу щодо збагачення Ляшка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національного антикорупційного бюро провадження за підозрою у незаконному збагаченні народного депутата Олега Ляшка.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу 24 квітня.

На запитання журналіста "Української правди" щодо будинку лідера "Радикальної партії" він відповів:

"З Антикорупційної прокуратури дійсно надійшла справа щодо незаконного збагачення. Але вона тільки надійшла, я не готовий сказати, що там відбувається по тій справі".

Раніше повідомлялося, що Ляшко нажив маєток і круті авто, хоча бізнесу нібито не має. За останній рік він і його цивільна дружина придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

Олена Рощенко, УП