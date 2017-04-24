На "травневі" в Одесі чергуватимуть додаткові патрулі і Нацгвардія

Задля уникнення провокацій 2 і 9 травня в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

Про це під час брифінгу 24 квітня заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, передає "Укрінформ".

"Кілька днів тому я у Києві зустрічався з керівником МВС Арсеном Аваковим, і ми домовилися, що 2 травня до Одеси прибудуть бійці з інших регіонів для забезпечення спокою у місті", – повідомив Степанов.

"Ми не можемо ставати заручниками якихось неадекватних людей, які дестабілізують наше з вами життя. Аби цього не сталося, правоохоронці здійснять усі необхідні заходи", - підкреслив губернатор.

При цьому він уточнив, що все має проходити виключно у рамках закону, і реакція правоохоронних органів на будь-які прояви провокативного характеру повинна бути "в рамках закону жорсткою".

Останніми днями у соцмережах поширюються оголошення про проросійський мітинг на Куликовому полі, де любителі так званої Новоросії пропонують зібратися і сказати "ні бандерівському режиму".

Як відомо, 10 квітня біля пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі між активістами патріотичних організацій і їх опонентами, які прийшли на покладання квітів, сталися сутички.

19 квітня Служба безпеки заявила, що блокувала заплановану Російською Федерацією провокацію щодо болгарської нацменшини в Одеській області.