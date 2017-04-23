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Лоліті заборонено в'їзд на 3 роки – прикордонники

Неділя, 23 квітня 2017, 14:36

Російській співачці Лоліті Мілявській заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, у неділю вранці у пункті пропуску "Конотоп" під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ" була виявлена громадянка РФ Мілявська, стосовної якої у прикордонників була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

"На підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській Лоліті було відмолено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки", - написав Слободян.

Лоліта поїхала до Москви одеським потягом.

Вона заявила, що, розлучаючи людей, українська влада змушує її, уродженку Мукачевого, остаточно забути українську мову.

Як повідомлялося, раніше Мілявська заявила, що її не впустили в Україну за відвідування Керчі в 2015 році.

Раніше співачка підтримувала анексію Криму. На початку 2016 року вона стверджувала, що її викреслили з "чорного списку" Мінкульту.

У Києві вчиться єдина дочка Мілявської Єва.

Теми: РосіяПрикордонна службакультурасанкції
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