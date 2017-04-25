У спостерігачів ОБСЄ на Донбасі вимагали паспорти й особисті дані

У неділю, 23 квітня, у представників місії ОБСЄ на Донбасі вимагали особисту інформацію і бойовики, і представники української армії.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці у Європі за 23 квітня.

"23 квітня на блокпості ЗСУ в підконтрольному урядові с. Старий Айдар (20 км на північний захід від Луганська) двоє військовослужбовців (один озброєний, один неозброєний) підійшли до патруля місії та заговорили зі спостерігачами в агресивній формі, вимагаючи надання особистої інформації. Вони також вимагали, щоб члени патруля СММ вийшли з їхніх автомобілів", – йдеться у повідомленні.

"Обоє військовослужбовців, вочевидь, перебували у стані алкогольного сп’яніння. Спостерігачі не виконали цих вимог. Через 10 хвилин патрулеві місії дозволили проїхати. СММ поінформувала про це командира блокпоста, а також СЦКК", – повідомляє місія ОБСЄ.

Того ж дня у підконтрольному бойовикам селі Дякове, що за 70 км від Луганська, двоє озброєних членів "ЛНР" зупинили патруль місії і розпитували про мету візиту спостерігачів у прикордонний район. Вони також записали імена та прізвища членів патруля СММ і номерні знаки автомобіля.

За 10 хвилин прибули ще двоє озброєних членів "ЛНР" на цивільному автомобілі з табличками "ЛНР", які наполягали на супроводі СММ протягом усього патрулювання до пункту пропуску та прилеглого району.

А на блокпосту у підконтрольній бойовикам Горлівці, що за 39 км від Донецька, озброєні члени "ДНР" вимагали, щоб їм показали національні паспорти співробітників СММ. Спостерігачі відмовилися і показали службові посвідчення СММ. За 19 хвилин місії дозволили проїхати. Про це місія не інформувала СЦКК.

Також на блокпосту в Горлівці бойовики вимагали, щоб спостерігачі відкрили багажники своїх автомобілів. Оглянувши багажники, патрулю дозволили проїхати.

Крім того, у неділю у підконтрольному "ДНР" селищі Сигнальне (23 км від Донецька) бойовик наполіг на супроводі патруля СММ у селищі, пояснивши це загрозою наявності мін і невибухлих боєприпасів у населеному пункті.

Також 21, 22 і 23 квітня у підконтрольному бойовикам Петрівському озброєні члени "ДНР" наполягли на супроводі спостерігачів місії до місця, де встановлена камера СММ, та/або своїй присутності там.

22 квітня поблизу Вергулівки, що за 64 км від Луганська, "на саморобному блокпосту, що складався з протягнутої через дорогу мотузки, озброєні члени "ЛНР" зупинили патруль СММ" і сказали, що дорога закрита для розмінування. Про це не було повідомлено в СЦКК.

22 і 23 квітня поблизу Станиці Луганської, Катеринівки та Щастя українські офіцери повідомили СММ, що неможливо гарантувати безпеку через імовірність мін, а бойовики з тих же причин не пустили місію до Золотого та Петрівського.

Олена Рощенко, УП